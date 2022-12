Juventus, quando rientrano Di Maria e Paredes

Si avvicina la ripartenza della serie A. Archiviati i Mondiali, il massimo campionato italiano tornerà in campo mercoledì 4 gennaio, quando si giocheranno tutte e dieci le partite della 16esima giornata. Un turno che vedrà impegnata la Juventus, terza in classifica a -8 dal Napoli capolista, sul campo della Cremonese, formazione al momento in piena zona retrocessione ed ancora alla ricerca della sua prima vittoria stagionale. Un impegno nel quale il tecnico Massimiliano Allegri sarà alle prese con delle assenze, alcune delle quali particolarmente pesanti.

Di Maria e Paredes, rientro soltanto ad anno nuovo

Oltre a Dusan Vlahovic, ancora alle prese con problemi di pubalgia, non prenderanno verosimilmente parte alla gara dello Zini, almeno dall'inizio, neanche Angel Di Maria e Leandro Paredes, reduci dalla vittoria dei Mondiali con la loro Argentina. I due giocatori, infatti, rientreranno a Torino soltanto il 2 gennaio, dato che Allegri ha concesso loro qualche giorno di relax in più per smaltire i festeggiamenti. Una mossa che non ha fatto particolarmente felici i tifosi, considerate anche le polemiche degli ultimi giorni relative ai casi Pogba e Cuadrado, infortunati ma comparsi in foto e video che li ritraggono felicemente in vacanza.

Nella giornata di domani, giovedì 29 dicembre, rientrerà invece alla Continassa Adrien Rabiot, finalista in Qatar con la sua Francia. Il centrocampista, quindi, dovrebbe prendere regolarmente parte al match contro la Cremonese, mentre Di Maria e Paredes, probabilmente, non si vedranno prima dell'impegno contro l'Udinese del 7 gennaio, durante il quale potrebbero mettere minuti utili sulle gambe in vista del big match contro il Napoli di Luciano Spalletti del 13 gennaio.