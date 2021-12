Si è chiuso in crescendo il 2021 della Juventus. I bianconeri, al momento quinti in campionato, hanno terminato l'anno con due vittorie consecutive, cogliendo complessivamente sei successi nelle ultime otto gare. Un rendimento in ascesa che ha permesso agli uomini di Allegri di portarsi a sole quattro lunghezze di distanza dal quarto posto, al momento occupato dall'Atalanta di Gasperini. Per continuare nella prorpia risalita verso la zona Champions, la Vecchia Signora ha però bisogno del rientro di alcuni dei suoi uomini migliori, costretti ai box da problemi fisici negli ultimi impegni prima della sosta.

Juventus, chi rientra dopo la sosta: Chiesa, Chiellini e Dybala sulla via del recupero

Al rientro in campo del 6 gennaio, quando la Juventus ospiterà all'Allianz Stadium il Napoli di Luciano Spalletti, formazione reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite, Allegri potrebbe ritrovare già dal primo minuto Federico Chiesa, che aveva accusato un problema muscolare durante la sfida contro l'Atalanta dello scorso 27 novembre. L'esterno sta lavorando duramente per farsi trovare pronto alla ripresa del torneo, con il tecnico bianconero fiducioso di poter contare su di lui a tempo pieno.

Sulla via del recupero anche Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, che sembrano aver smaltito i guai fisici accusati nelle scorse settimane. Entrambi, se dovessero dare le opportune garanzie nei prossimi giorni, potrebbero partire titolari contro il Napoli. Rimarrà invece ancora ai box Danilo, infortunatosi il 20 novembre nella gara contro la Lazio ed alle prese con una lesione di medio grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Per il brasiliano il rientro in campo è previsto per la seconda metà di gennaio.