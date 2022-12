Terminati i Mondiali, che si sono conclusi con la vittoria dell'Argentina contro la Francia ai calci di rigore in una sfida dalle mille emozioni, si avvicina il momento di tornare in campo per le squadre di serie A. La Juventus, per prepararsi al meglio alla ripresa del torneo, sta disputando in questi giorni alcune amichevoli, l'ultima delle quali giocata sabato 17 dicembre contro l'Arsenal e vinta per 2-0 grazie alle autoreti di Xhaka e Holding. Prossimo impegno per i bianconeri è quello di giovedì 22 dicembre, quando alle 14, in un Allianz Stadium a porte chiuse, affronteranno i croati del Rijeka, formazione che, nel suo campionato, viaggia all'ottavo posto con 15 punti raccolti in diciasette giornate, frutto di quattro vittorie, tre pareggi e dieci sconfitte. La Juventus, per l'impegno, non potrà ancora contare su alcuni giocatori che erano impegnati in Qatar, primi fra tutti Leandro Paredes, Angel Di Maria e Adrian Rabiot, protagonisti nella finale del Lusail Stadium.

Juventus-Rijeka, la probabile formazione bianconera

Juventus (3-5-1-1): Perin; Riccio, Gatti, Rugani; Barbieri, Barrenechea, Locatelli, Fagioli, Soulé; Miretti; Kean. All. Allegri

Juventus-Rijeka, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Rijeka sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.