Juventus, tre motivi per cui la rimonta scudetto è possibile

Alzi la mano chi, fino a poche settimane fa, avrebbe creduto che la Juventus potesse chiudere questo 2022 al terzo posto. Pochissimi, forse, sicuramente non noi, che, bisogna ammetterlo, avevamo già chiesto la testa di Massimiliano Allegri. Ed invece, il tecnico livornese, ha saputo smentirci, conquistando ben sei vittorie di fila in campionato portandosi in piena zona Champions a sole due lunghezze di distanza dal Milan campione d'Italia in carica e davanti a formazioni, come Lazio, Inter, Atalanta e Roma, che ad inizio stagione sembravano aver qualcosa in più dei bianconeri. Un ruolino di marcia che, adesso, fa sognare una clamorosa rincorsa scudetto, malgrado il Napoli capolista, di punti di vantaggio su Bonucci e compagni, ne abbia in questo momento ben dieci.

Tre motivi per credere nella rimonta scudetto

La compattezza difensiva

Soltanto sette reti subite in quindici gare, addirittura nessuna negli ultimi sei match. La Juventus, dopo qualche amnesia iniziale, ha blindato la propria porta, affermandosi come miglior difesa dell'intero torneo. Un dato figlio di un atteggiamento aggressivo e di un'attenta organizzazione in fase di non possesso, che consente ai bianconeri di limitare al minimo i rischi dalle parti di Szczesny. E si sa, spesso, in Italia, i campionati vengono vinti dalle migliori difese.

Lo spirito di gruppo

La Juventus, nelle ultime settimane, è tornata ad essere quello che non era all'alba della stagione, ovvero una squadra. Basta osservare l'atteggiamento dei ragazzi di Allegri in campo: se prima ognuno andava per conto suo, adesso tutti sono sempre pronti a dare una mano ai propri compagni. Segno tangibile di una ritrova compattezza e di uno spirito di gruppo rinato, forse, proprio grazie alle difficoltà iniziali.

Il rientro dei big a gennaio

Se da un lato la lunga sosta arriva nel momento peggiore dal punto di vista dello stato di forma, con i bianconeri che avevano finalmente trovato la giusta quadratura, dall'altra lo stop per i Mondiali 2022 permetterà ad Allegri di ritrovare alcuni dei pezzi da novanta della propria rosa. A partire da Dusan Vlahovic, out negli ultimi impegni, per proseguire con Paul Pogba, che fin qui non si è mai visto, Angel Di Maria, disponibile soltanto a mezzo servizio nelle ultime settimane, e Federico Chiesa, che avrà modo di ritrovare la giusta condizione dopo i primi assaggi di calcio giocato. Tutti giocatori, potenzialmente, capaci di fare la differenza.