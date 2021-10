Juventus-Roma 1-0, prosegue la risalita di Allegri

La Juventus batte la Roma 1-0: decisivo il gol di Kean al 16', ma anche Szczesny tra i pali: parato un calcio di rigore a Veretout al 43'. La Juve ottiene la quarta vittoria consecutiva in campionato, la quinta contando la Champions League, e contro i giallorossi arriva il terzo 1-0 di fila.

La Roma parter subito arrembante scaldando i guanti dell'ex giallorosso Szczesny, poi la Juve prende le misure e passa in vantaggio. Prima dell'intervallo, Mkhitaryan affrontato fallosamente da Szczesny. L'arbitro fischia il rigore e un istante dopo Abraham segna, il guardalinee alza la bandierina per un fuorigioco che non c'è e alla fine ci pensa il VAR: tutti in gioco, rigore confermato e la Roma protesta per il fischio troppo frettoloso di Orsato. Poi siparietto con Abraham che cerca di contendere il rigore a Veretout: calcia il francese, ma il suo tiro viene parato da Szczesny.

Il tabellino

JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio (42' st Alex Sandro); Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi (30' st Arthur); Kean (25' st Morata), Chiesa (25' st Kulusevski). A disposizione: K. Jorge, McKennie, Lu. Pellegrini, Perin, Pinsoglio, Ramsey, Rugani. Allenatore: Allegri.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Veretout (35' st Shomurodov), Cristante; Zaniolo (26' pt El Shaarawy), Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. A disposizione: Boer, Calafiori, Darboe, Diawara, Fuzato, Kumbulla, Mayoral, Perez, Reynolds, Villar. Allenatore: Mourinho.

ARBITRO: Orsato di Schio

MARCATORI: 16' pt Kean

NOTE: Al 41' pt Szczesny (J) respinge un rigore a Veretout (R). Ammoniti Szczesny, De Sciglio, Danilo (J); Abraham, El Shaarawy, Shomurodov, Mancini, Karsdorp (R). Recupero 4' pt e 3' st.