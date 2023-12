Dove vedere Juventus-Roma in tv: le probabili formazioni

Sarà Juventus-Roma il big match della 18esima giornata del campionato di serie A. I bianconeri, reduci dal successo di Frosinone e secondi in classifica, cercheranno la vittoria per mantenere la scia dell'Inter capolista, mentre i giallorossi, che nell'ultimo turno hanno superato all'Olimpico il Napoli di Walter Mazzarri, sognano il blitz per rilanciare le proprie ambizioni Champions. Una sfida, quindi, tutta da vivere e che si preannuncia quanto mai combattuta.

Juventus-Roma, le scelte di Allegri

Allegri, per la gara contro la Roma, dovrà fare a meno di Cambiaso, fermato dal giudice sportivo per un turno. Sulla corsia destra, nel 3-5-2 bianconero, dovrebbe quindi rivedersi Weah, con Kostic (insidiato da Iling) dall'altra parte. In mezzo al campo Locatelli ha recuperato e dovrebbe essere regolarmente al suo posto in cabina di regia, con McKennie e Rabiot ai suoi lati. Ristabilito anche Chiesa, che comporrà il tandem d'attacco con Vlahovic (iniziale panchina per Milik e Yildiz). In difesa, con Alex Sandro costretto ai box per infortunio, si rivedrà Gatti con Bremer e Danilo.

Juventus-Roma, le scelte di Mourinho

Mourinho, dall'altra parte, va verso il pieno recupero di Dybala, che potrebbe quindi partire dal primo minuto al fianco di Lukaku in attacco. A centrocampo Paredes in cabina di regia, con Cristante e Pellegrini ai suoi lati. Sulle corsie esterne Kristensen a destra ed uno tra Spinazzola e Zalewski a sinistra, mentre il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Mancini, Llorente e Ndicka.

Juventus-Roma, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Juventus-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Juventus-Roma, in programma sabato 30 dicembre alle 20.45 all'Allianz Stadium e valevole per la 18esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.