Juventus-Roma, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una sfida che vale il terzo posto. La Juventus, nel pomeriggio di sabato 6 febbraio (fischio d'inizio alle 18), ospiterà all'Allianz Stadium la Roma nella gara valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri si trovano al momento in quarta posizione con i loro 39 punti, uno in meno dei giallorossi, e tenteranno di operare il sorpasso ai danni della formazione di Fonseca. La squadra di Pirlo arriva al match forte del successo esterno contro l'Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia, mentre i capitolini sono reduci dalle vittorie contro Spezia e Verona in campionato.

Juventus-Roma in tv e streaming

La partita Juventus-Roma sarà trasmessa in diretta dall'emittente satellitare Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Il match sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go anche su dispositivi mobili quali tablet e smartphone dopo aver scaricato l'apposita app. Esiste poi la possibilità di assistere alla sfida utilizzando Now Tv acquistando uno dei pacchetti comprendenti la gara.