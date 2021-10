Juventus-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una sfida da non perdere, quella in programma domenica 17 ottobre alle 20.45 all'Allianz Stadium. La Juventus di Massimiliano Allegri, reduce da tre vittorie consecutive ma ancora distante dalle primissime posizioni della classifica, ospiterà la Roma di José Mourinho, al momento quarta a +4 sui bianconeri. Un match nel quale Chiellini e compagni andranno a caccia dei tre punti per rilanciare le proprie ambizioni scudetto, coltivate però anche dai giallorossi. Scintille poi attese sulle panchine, con precedenti tutt'altro che idilliaci tra i due allenatori.

Juventus-Roma, le scelte di Allegri

Allegri, privo di Morata e Rabiot (positivo al Covid), si affiderà al 4-4-2, con Kean che dovrebbe essere il prescelto per affiancare Chiesa in attacco. Soltanto panchina per Dybala, che torna a disposizione dopo il problema muscolare che lo ha costretto ai box nelle ultime settimane. In mezzo al campo certo del posto Locatelli: insieme a lui uno tra McKennie, Ramsey e Bentancur con Cuadrado e Bernardeschi sulle corsie esterne. In difesa coppia centrale formata da Bonucci ed uno tra Chiellini (favorito) e De Ligt, con De Sciglio e Danilo (in ballottaggio con Alex Sandro) ai lati. Tra i pali Szczesny.

Juventus-Roma, le scelte di Mourinho

Mourinho, dall'altra parte, è alle prese con il dubbio Abraham, non al meglio dopo una contusione riportata in Nazionale. Se l'inglese non dovesse farcela, pronto Shomurodov al centro dell'attacco nel 4-2-3-1 giallorosso. Sulla trequarti Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan, mentre in mezzo al campo spazio per Cristante e Veretout. In difesa, dove mancherà per infortunio Smalling, Ibanez a comporre la coppia centrale con Mancini. Terzini Karsdorp e Calafiori, in porta Rui Patricio.

Juventus-Roma, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Danilo; Cuadrado, Locatelli, McKennie, Bernardeschi; Chiesa, Kean. All. Allegri

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. All. Mourinho

Juventus-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Juventus-Roma sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Lo streaming sarà disponibile anche su smartphone e tablet utilizzando l'apposita app, mentre da pc basterà collegarsi al sito ufficiale e selezionare l'evento.