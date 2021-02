Juventus-Roma, le probabili formazioni: Morata al fianco di CR7

Un big match da non perdere, quello in programma sabato 6 febbraio alle 18 all'Allianz Stadium. La Juventus di Pirlo, reduce dal colpo esterno in casa dell'Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia e attualmente quarta in classifica, ospiterà la Roma di Fonseca, terza con un punto di vantaggio sui bianconeri, nella 21esima giornata del campionato di Serie A.

Juventus-Roma, le scelte dei due allenatori

Pirlo, per la sfida con i giallorossi, dovrebbe affidarsi ancora una volta al 4-4-2. In attacco, al fianco di Cristiano Ronaldo, torna Morata, mentre a centrocampo, vista la squalifica di Bentancur, ci sarà spazio per Arthur con Rabiot. Sulle corsie esterne McKennie e Chiesa, mentre in difesa ballottaggio De Ligt- Chiellini per comporre la coppia centrale con Bonucci. Cuadrado e Danilo saranno i due terzini. L'alternativa è l'inserimento di Kulusevski sulla fascia di centrocampo, con McKennie che, in questo caso, scivolerebbe in mezzo al posto di Rabiot.

Fonseca, dall'altra parte, risponderà con il 3-4-2-1, con Dzeko che dovrebbe tornare tra i convocati dopo le ultime esclusioni. Favorito per una maglia da titolare al centro dell'attacco, però, rimane Borja Mayoral, sostenuto alle sue spalle da Mkhitaryan e dal rientrante Pedro. In mezzo al campo spazio per Cristante e Veretout con Karsdorp e Spinazzola sulle fascie, mentre in difesa ci saranno Mancini, Ibanez e Kumbulla.

Juventus-Roma, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Mayoral. All. Fonseca