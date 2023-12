Juventus-Roma, le quote dei bookmakers

Da una parte i sogni scudetto, dall'altra la voglia di riconquistare un posto nell'Europa che conta. Sarà Juventus-Roma il big match della 18esima giornata di serie A, con bianconeri e giallorossi che si affronteranno sabato 30 dicembre alle 20.45 all'Allianz Stadium. Una sfida non certo banale, nella quale gli uomini di José Mourinho, rinfrancati dal successo ottenuto nell'ultimo turno contro il Napoli, cercheranno di giocare un brutto scherzo alla Vecchia Signora. La formazione di Massimiliano Allegri, tuttavia, vuole chiudere l'anno al meglio per rimanere in scia dell'Inter capolista.

Le quote

I favori del pronostico, secondo i bookmakers, pendono dalla parte bianconera. Il successo della Juventus, dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Bwin ed Eurobet), è infatti quotato tra 2.05 e 2.10. Più alta la quota della vittoria della Roma, che va da 4 a 4.20. Il segno X, invece, è quotato tra 2.90 e 3.10.

Queste, nel dettaglio, le quote della partita Juventus-Roma: