Juventus-Roma, perché per i bianconeri è già decisiva

Una sfida già decisiva, malgrado la stagione sia ancora agli inizi. Sì, perché la Juventus, nel big match contro la Roma, si gioca molto più dei tre punti in palio. I bianconeri, dopo un inizio di torneo difficile, si sono ripresi nelle ultime settimane conquistando tre vittorie consecutive, ma la situazione di classifica rimane tutt'altro che rosea, con la prima posizione occupata dal Napoli distante già ben dieci lunghezze. Una situazione che lascia alla formazione di Massimiliano Allegri pochissimo margine di errore se a Torino si vuole ancora sperare nello scudetto.

Juventus, perché con la Roma è già decisiva

Un passo falso contro la Roma sarebbe infatti devastante non solo per la classifica, ma soprattutto per il morale. La Juventus, dopo il ko di Napoli ed il pareggio interno con il Milan, ha infatti bisogno di uno squillo in uno scontro diretto, pena correre il rischio di sentirsi inadeguati nella competizione per il titolo. Un rischio ancor più grande dopo la cessione di Cristiano Ronaldo, che ha sempre fatto della mentalità vincente uno dei suoi maggiori punti di forza. Senza il portoghese, soltanto i "vecchi" Bonucci e Chiellini sembrano avere la giusta "garra" necessaria per azzannare al collo gli avversari in ogni partita. Troppo poco in un gruppo per il resto privo di elementi dalla forte personalità e bisognosi della serenità data dal risultato per dare il proprio meglio.

Uno scivolone rischierebbe inoltre di annebbiare con centinaia di punti interrogativi la mente di Allegri, ancora alla ricerca del miglior assetto per la sua squadra. Il tecnico, in queste settimane, ha cambiato più volte moduli e uomini, dimostrando di non avere forse ben chiare le idee su quale sia il vestito più giusto per questa Juventus. Ed un ko contro la Roma, proprio ora che le cose sembrano procedere meglio, potrebbe far ripiombare l'allenatore livornese nella più totale confusione. Una vittoria, al contrario, rilancerebbe con prepotenza le ambizioni dei bianconeri, che potrebbero davvero tornare a coltivare sogni tricolori.