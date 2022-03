Juventus-Salernitana, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Lasciarsi alle spalle la clamorosa disfatta europea contro il Villarreal e continuare nella marcia verso le zone altissime della classifica. Questo il duplice obiettivo della Juventus, che domenica 20 marzo, alle 15, ospiterà all'Allianz Stadium la Salernitana nella gara valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri, dopo il flop in Champions, hanno bisogno dei tre punti per continuare a sperare di potersi reinserire nella lotta scudetto, con il Milan capolista, impegnato sabato a Cagliari, attualmente distante sette lunghezze. Ormai invece quasi al sicuro il quarto posto, visto che la Lazio, prima inseguitrice, si trova a -7 dalla formazione di Massimiliano Allegri.

Situazione disperata dall'altra parte per la Salernitana, che si trova all'ultimo posto a -9 dalla zona salvezza, seppur con due partite in più da giocare. I granata, in questo finale di campionato, hanno bisogno di un'impresa per evitare la retrocessione.

Juventus-Salernitana, le scelte di Allegri

Allegri, per la gara contro la Salernitana, dovrà fare a meno di Locatelli, positivo al Covid, oltre che degli infortunati McKennie, Zakaria, Bonucci, Chiesa e Kaio Jorge. Il modulo di partenza potrebbe essere il 4-4-2, con Vlahovic e Kean a comporre la coppia d'attacco: verso la panchina Morata, pronto a subentrare a partita in corso insieme a Dybala. In mezzo al campo scelte obbligate, con Arthur e Rabiot a comporre la coppia centrale e Cuadrado e Bernardeschi sulle corsie esterne. Linea difensiva formata da Danilo, De Ligt, Rugani e Pellegrini. In porta Szczesny.

Juventus-Salernitana, le scelte di Nicola

Nicola, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Djuric al centro dell'attacco sostenuto alle sue spalle da Kastanos, Bonazzoli ed uno tra Verdi e Perotti. In mezzo al campo spazio per Lassana Coulibaly ed Ederson, mentre la linea difensiva dovrebbe essere formata da Mazzocchi, Dragusin, Fazio e Ranieri (in vantaggio su Ruggeri). Tra i pali Sepe.

Juventus-Salernitana, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Vlahovic, Kean. All. Allegri

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Ederson; Kastanos, Bonazzoli, Verdi; Djuric. All. Nicola

Juventus-Salernitana, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Salernitana sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Ricky Buscaglia, commento tecnico di Dario Marcolin.