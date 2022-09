Juventus-Salernitana, partita da ripetere? Cosa dice il regolamento

Tante, tantissime polemiche. È stato un finale di gara infuocato, quello che nella serata di ieri, domenica 11 settembre, ha caratterizzato Juventus-Salernitana. In pieno recupero, sul punteggio di 2-2 (i bianconeri avevano trovato la rete del pari pochissimi minuti prima dopo aver chiuso il primo tempo sotto di due reti), alla Vecchia Signora è stato annullato il gol di Arkadiusz Milik per un fuorigioco di Bonucci. Una decisione che il direttore di gara, Matteo Marcenaro, ha preso dopo aver consultato il Var e che, sul campo, ha dato il via ad gigantesco parapiglia, di cui hanno fatto le spese Juan Cuadrado, Federico Fazio e Massimiliano Allegri, espulsi dall'arbitro (in precedenza rosso anche a Milik per doppio giallo per essersi tolto la maglia durante l'esultanza per il gol). Le immagini, tuttavia, dimostrano che la rete realizzata dal polacco era regolare, in quanto Bonucci era tenuto in gioco da Candreva. Ed a questo punti i tifosi della Juventus si chiedono se ci siano i presupposti per una ripetizione della gara.

Una soluzione, questa, in linea teorica possibile. Per arrivare alla ripetizione del match, tuttavia, dovrebbero realizzarsi due condizioni: la prima che il direttore di gara, nel proprio referto, ammetta di aver commesso un errore, spiegando, nello specifico, di aver annullato il gol di Milik sulla base di immagini che non gli hanno mostrato la posizione di Candreva; la seconda che il giudice sportivo, analizzando il referto arbitrale, consideri l'errore determinante ai fini del risultato del match. In questo caso lo stesso giudice sportivo potrebbe disporre la ripetizione della partita.

A tal proposito, però, non esistono precedenti in serie A e, con ogni probabilità, la partita non verrà ripetuta, con il giudice sportivo che, verosimilmente, omologherà il risultato di 2-2.