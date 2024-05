Juventus-Salernitana, dove vedere la partita e probabili formazioni

Alle porte, per la Juventus, c'è la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, ma prima i bianconeri, reduci da quattro pareggi consecutivi, saranno impegnati all'Allianz Stadium contro la Salernitana nella gara valevole per la 36esima giornata del campionato di serie A. Un match in cui i bianconeri, contro un avversario ormai matematicamente retrocesso, andranno a caccia della vittoria per blindare la propria posizione Champions: gli uomini di Allegri, al momento terzi in classifica a quota 66, hanno infatti sei punti di vantaggio sul sesto posto.

Juventus-Salernitana, le scelte di Allegri

Allegri, per la gara contro l'Atalanta, dovrà fare a meno di Alex Sandro e Danilo, costretti ai box per alcuni problemi fisici. In difesa, insieme a Gatti e Bremer, ci sarà quindi spazio per Rugani. Out anche Weah per squalifica, con Cambiaso di conseguenza certo di un posto sulla corsia destra (a sinistra ci sarà invece Kostic). In mezzo al campo il solito terzetto formato da McKennie, Locatelli e Rabiot, mentre il tandem offensivo sarà formato da Vlahovic e Chiesa.

Juventus-Salernitana, le scelte di Colantuono

Diversi dubbi per Colantuono, che dovrà valutare nelle ultime ore il recupero di alcuni giocatori della rosa. Modulo di partenza dovrebbe essere comunque il 3-4-2-1, con Tchaouna e Vignato a supportare Ikwuemesi (preferito a Simy) in attacco. A centrocampo Basic e Coulibaly, con Sambia a destra ed uno tra Sfait e Zanoli a sinistra. In difesa, a protezione di Fiorillo. spazio per Pierozzi, Fazio e Pirola.

Juventus-Salernitana, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Salernitana (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Sfait; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi. All. Colantuono

Juventus-Salernitana, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Juventus-Salernitana, in programma domenica 12 maggio alle 18 all'Allianz Stadium e valevole per la 36esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.