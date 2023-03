Juventus-Sampdoria, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tornare alla vittoria anche in campionato. La Juventus, reduce dall'affermazione per 1-0 contro il Friburgo nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, vuole nuovamente sorridere anche in serie A, dove, nell'ultimo turno, è stata battuta dalla Roma di José Mourinho. E l'occasione sembra delle migliori: domenica 12 marzo, alle 20.45 nella gara valevole per la 26esima giornata, all'Allianz Stadium arriverà infatti la Sampdoria, formazione che viaggia all'ultimo posto della classifica insieme alla Cremonese con appena 12 punti raccolti fin qui. Una partita sulla carta già chiusa in partenza, con gli uomini di Massimiliano Allegri che non potranno però permettersi di prendere sotto gamba l'impegno.

Juventus-Sampdoria, le scelte di Allegri

Allegri, per la gara contro la Sampdoria, sarà costretto a fare a meno di Alex Sandro, uscito malconcio dalla sfida con il Friburgo. Out anche lo squalificato Kean ed il lungodegente Milik, in dubbio Chiesa e Di Maria. Modulo di partenza sarà il consueto 3-5-2, con Soulé che potrebbe essere il prescelto per agire al fianco di Vlahovic in attacco. In mezzo al campo, insieme a Fagioli e Rabiot, potrebbe esserci una chance per Paredes, con Cuadrado e Kostic sulle corsie esterne. In difesa verso una maglia da titolare Bonucci: insieme a lui Danilo ed uno tra Bremer e Rugani. Ballottaggio anche in porta, dove Perin insidia Szczesny.

Juventus-Sampdoria, le scelte di Stankovic

Stankovic, dall'altra parte, sarà privo di Audero, sostituito in porta da Ravaglia. Torna invece a disposizione dopo la squalifica Gabbiadini, che affiancherà Rodriguez in attacco nel 3-4-1-2 blucerchiato. Sulla trequarti Cuisance, mentre la linea di centrocampo sarà formata da Leris, Winks, Rincon e Augello. In difesa dovrebbe recuperare Nuytinck: insieme a lui Zanoli e Amione.

Juventus-Sampdoria, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Perin; Rugani, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Soulé, Vlahovic. All. Allegri

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Cuisance; Gabbiadini, Rodriguez. All. Stankovic

Juventus-Sampdoria, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Sampdoria, in programma domenica 12 marzo alle 20.45 all'Allianz Stadium e valevole per la 26esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.