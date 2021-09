Juventus-Sampdoria, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Cerca la seconda vittoria consecutiva, la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, dopo il sofferto successo ottenuto in rimonta sul campo dello Spezia nel turno infrasettimanale, ospiteranno la Sampdoria nella gara valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A (fischio d'inizio alle 12.30 di domenica 26 settembre). Dybala e compagni hanno bisogno dei tre punti per non perdere contatto dalle prime posizioni, mentre i blucerchiati, reduci dal pesante ko interno con il Napoli, vogliono tornare a muovere la classifica per non scivolare in zone pericolose.

Juventus-Sampdoria, le scelte di Allegri

Allegri, ancora alla ricerca del giusto assetto per la sua squadra, dovrebbe affidarsi al 4-4-2, con Morata dal primo minuto al fianco di uno tra Kean e Dybala in attacco. In mezzo al campo, dopo l'iniziale riposo contro lo Spezia, maglia da titolare per Locatelli insieme a Ramsey, con Cudrado e Bernardeschi sulle corsie esterne. In difesa De Sciglio, Bonucci (che potrebbe però anche rifiatare per lasciar spazio a Rugani), De Ligt e Alex Sandro. In porta Perin al posto di Szczesny.

Juventus-Sampdoria, le scelte di D'Aversa

4-4-2 anche per D'Aversa, che in attacco, dove sarà privo di Gabbiadini e Verre, si affiderà alla coppia Caputo-Quagliarella. Linea di centrocampo con Candreva e Damsgaard sulle corsie esterne e Thorsby ed Ekdal in mezzo, in difesa, da destra verso sinistra, Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello. Tra i pali Audero.

Juventus-Sampdoria, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Ramsey, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata. All. Allegri

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. D'Aversa.

Juventus-Sampdoria, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Juventus-Sampdoria sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4k (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.