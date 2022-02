Juventus - Sassuolo 2-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Il Sassuolo gioca di fatto solo il primo tempo, dopo essere andato sotto al terzo minuto di gara. Reagisce bene e trova il pareggio, sfiorando anche il raddoppio. Poi dopo l’ora di gioco esplode la Juventus che fa impazzire Pegolo finché all’88’ arriva la rete decisiva di Vlahovic.

Serata storica per il Sassuolo che gioca per la prima volta nella sua storia i quarti di finale di Coppa Italia e lo fa in casa della Juventus. Pronti via e i neroverdi vanno sotto al 3’ con Dybala, che approfitta di una respinta troppo timida della difesa neroverde e col sinistro calcia in porta battendo Pegolo.

Il tabellino

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; De Sciglio (16' st Morata), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Arthur (25' st Rabiot), Zakaria (16' st Locatelli); Cuadrado, Dybala, McKennie; Vlahovic (45' st Kaio Jorge). A disp. Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Pellegrini, Rugani, Akè, Soulè. All. Allegri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Tressoldi, Ayhan (1' st Muldur), G. Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui (29' st Frattesi), M. Lopez (45' st Ceide); D. Berardi (14' st Defrel), Raspadori, Traore (15' st Henrique); Scamacca. A disp. Satalino, Consigli, Magnanelli, Rogerio, Ciervo, Peluso, Konradsen, Chiriches. All. Dionisi.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

MARCATORI: 3' pt Dybala (J), 24' pt Traore (S), 43' st aut. Tressoldi (J)

NOTE: Ammoniti: Traore, Henrique (S). Recupero: 2' pt, 4' st.

