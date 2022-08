Juventus-Sassuolo, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Inizierà all'Allianz Stadium contro il Sassuolo il campionato di Serie A 2022/2023 della Juventus. I bianconeri, protagonisti in sede di mercato con alcuni colpi di spessore (Angel Di Maria, Paul Pogba, Gleison Bremer e Filip Kostic), ospiteranno i neroverdi nella serata di lunedì 15 agosto (fischio d'inizio alle 20.45). Un match in cui la formazione di Allegri andrà a caccia della vittoria, ma attenzione agli emiliani, nella scorsa stagione capaci di stupire contro le big. La Vecchia Signora vorrà conquistare l'intera posta in palio anche per rispondere subito a Milan e Inter, vittoriose, all'esordio, rispettivamente contro Udinese e Lecce.

Juventus-Sassuolo, le scelte di Allegri

Massimiliano Allegri, per la partita contro il Sassuolo, dovrà fare i conti con diverse assenze. Oltre al lungodegente Chiesa, mancheranno infatti anche Pogba e Szczesny, mentre tornerà a disposizione McKennie, che partirà però dalla panchina. Il modulo prescelto dal tecnico dovrebbe essere il 4-4-2, con Di Maria ad affiancare Vlahovic in attacco. In mezzo al campo Zakaria insieme a Locatelli, con Cuadrado ed il neo acquisto Kostic sulle corsie esterne. In difesa coppia centrale formata da Bonucci e Bremer, Danilo e De Sciglio i terzini. Tra i pali tocca a Perin.

Juventus-Sassuolo, le scelte di Dionisi

Dionisi, dall'altra parte, si affiderà al 4-3-3, con il neo arrivato Pinamonti subito pronto a prendersi un posto al centro dell'attacco. Al suo fianco Berardi e Ceide, mentre Raspadori, che potrebbe passare al Napoli nelle prossime ore, partirà dalla panchina. A centrocampo Frattesi, Henrique e Thorstvedt, mentre in difesa ballottaggi aperti tra Erlic e Ayhan e Kyriakopoulos e Rogerio per completare il reparto con Ferrari e Muldur. In porta Consigli.

Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Ceide. All. Dionisi

Juventus-Sassuolo, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Sassuolo sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Riccardo Mancini, commento tecnico di Massimo Ambrosini.