Juventus-Sassuolo, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un pareggio acciuffato nel finale, che ha consentito ai bianconeri di prolungare la propria striscia positiva anche nella difficile sfida di San Siro contro l'Inter. E adesso la Juventus, nella decima giornata del campionato di Serie A, andrà a caccia della vittoria nel match dell'Allianz Stadium contro il Sassuolo, in programma mercoledì 27 ottobre alle 18.30. La formazione di Massimiliano Allegri ha infatti assoluto bisogno dei tre punti per non perdere ulteriormente contatto dalla vetta, oggi distante 10 lunghezze ed occupata dal tandem formato da Napoli e Milan. I neroverdi, reduci dalla vittoria interna con il Venezia, si presenteranno però a Torino alla ricerca di punti salvezza.

Juventus-Sassuolo, le scelte di Allegri

Allegri, per la gara con il Sassuolo, dovrà fare a meno di Bernardeschi (distorsione ad una spalla) e Kean (affaticamento muscolare). Nel 4-4-2 bianconero possibile spazio quindi in avanti per Chiesa e Dybala, con Morata e Kulusevski che, in questo caso, scivolerebbero in panchina. In mezzo al campo certo del posto Locatelli, con Bentancur e Arthur a contendersi l'altra maglia. Sulle corsie esterne Cuadrado ed uno tra McKennie e Rabiot. Ballottaggio anche in difesa, dove a formare la coppia centrale con De Ligt (riposo per Chiellini) ci sarà uno tra Bonucci e Rugani. Terzini Danilo e De Sciglio (pronto a rilevare Alex Sandro), in porta Szczesny.

Juventus-Sassuolo, le scelte di Dionisi

Dionisi, per la sfida dello Stadium, dovrà fare a meno di Obiang e Djuricic, ancora in dubbio invece Boga. Nel 4-2-3-1 neroverde spazio al centro dell'attacco per Scamacca, sostenuto alle sue spalle da Berardi, Traore ed uno tra Raspadori e Defrel. Coppia di centrocampo formata da Lopez e Frattesi (panchina per Magnanelli), mentre in difesa si giocano una maglia Toljan e Muldur per completare il reparto con Rogerio, Ferrari ed il recuperato Chiriches. In porta Consigli.

Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, McKennie; Chiesa, Dybala. All. Allegri

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. All. Dionisi

Juventus-Sassuolo, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Juventus-Sassuolo sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca della gara sarà affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Dario Marcolin.