Juventus, lo scudetto è ancora possibile? Cosa dice la matematica

Una piccola speranza scudetto, tenuta ancora in vita dal successo in rimonta sul campo del Cagliari e dai passi falsi delle formazioni al vertice. La Juventus, al momento quarta in classifica, coltiva ancora il sogno di rimettersi in corsa per il tricolore, malgrado la vetta, a sei giornate dal termine del torneo, sia distante sei lunghezze. Tale infatti il divario che separa gli uomini di Allegri dal Milan capolista, che precede di due punti Inter e Napoli, con i nerazzurri che viaggiano però con una gara in meno. Per mettere in piedi quella che sarebbe una clamorosa rimonta, la Vecchia Signora dovrà quindi non solo cercare di fare bottino pieno nelle rimanenti partite da qui alla chiusura del campionato, ma anche sperare in qualche inciampo da parte delle concorrenti.

Juventus, lo scudetto è possibile se: tutte le combinazioni

Partiamo da un semplice calcolo matematico. La Juventus ha attualmente 62 punti: ciò significa che, con ancora sei gare da giocare, può terminare il torneo massimo a quota 80. Il Milan, vincendole tutte, arriverebbe a 86, il Napoli a 84 e l'Inter addirittura a 87, visto che i nerazzurri, come detto, hanno al momento giocato una partita in meno. I bianconeri, per sperare nell'incredibile rimonta, avrebbero quindi bisogno di almeno due (tre nel caso dell'Inter) passi falsi delle avversarie.

La situazione, per la Juventus, è resa poi ancor più complicata dal bilancio negli scontri diretti: Chiellini e compagni sono infatti in svantaggio sia con il Napoli (sconfitta per 2-1 all'andata, pareggio per 1-1 al ritorno) che con l'Inter (pareggio per 1-1 all'andata, sconfitta per 1-0 al ritorno). Ciò significa che la Juventus, per conquistare lo scudetto, dovrebbe arrivare davanti a queste due formazioni: in caso di arrivo in parità, sarebbero infatti i partenopei o i nerazzurri a spuntarla. Situazione diversa, invece, in caso di arrivo a braccetto con il Milan, dato che entrambi gli incroci stagionali sono terminati in parità (1-1 all'andata, 0-0 al ritorno): discriminante, in questo caso, sarebbe la differenza reti, ad oggi favorevole ai rossoneri (+27 contro il +21 dei bianconeri).

Tutti dati e numeri che dicono per la Juventus, ad oggi, le possibilità di scudetto sono risicatissime. Discorso completamente diverso sarebbe stato se gli uomini di Allegri avessero battuto l'Inter nello scontro diretto della scorsa settimana: i bianconeri, con quella vittoria, si sarebbero trovati a 65, a -3 dalla vetta. E allora sì che il sogno scudetto sarebbe stato realizzabile.