Juventus-Siviglia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'Europa League, per la Juventus, è diventato un vero e proprio obiettivo. I bianconeri, dopo aver eliminato ai quarti i portoghesi dello Sporting Lisbona, si apprestano ad affrontare in semifinale il Siviglia, con la gara di andata in programma giovedì 11 maggio alle 21 all'Allianz Stadium. Un match in cui la formazione di Massimiliano Allegri, reduce in campionato dall'affermazione esterna sul campo dell'Atalanta, andrà a caccia della vittoria per mettere in discesa il doppio confronto. Attenzione, però, agli spagnoli, veri e propri specialisti di questa competizione e capaci di eliminare nel turno precedente il Manchester United.

Juventus-Siviglia, le scelte di Allegri

Allegri, per la gara di andata con il Siviglia, si affiderà al consueto 3-5-2, con Vlahovic pronto a tornare dal primo minuto in attacco. A fianco del serbo ci sarà Di Maria, con Chiesa pronto a subentrare nella ripresa. In mezzo al campo Locatelli in cabina di regia con Fagioli e Rabiot ai suoi lati, corsie esterne presidiate da Cuadrado e Kostic. In difesa certi del posto Bremer e Danilo, con l'ultima maglia contesa da Gatti e Alex Sandro. Tra i pali Szczesny.

Juventus-Siviglia, le scelte di Mendilibar

Mendilibar, dall'altra parte, opterà per il 4-2-3-1, con Ocampos, Rakitic ed uno tra Torres e Lamela, con il primo al momento favorito, ad agire alle spalle di En-Nesyri. A centrocampo spazio per Gudelj al fianco di Fernando, mentre la linea difensiva sarà formata da Montiel, Badé, Rekik e Acuna. In porta Dmitrovic.

Juventus-Siviglia, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

Siviglia (4-2-3-1): Dmitrovic; Montiel, Badé, Rekik, Acuna; Fernando, Gudelj; Ocampos, Rakitic, Torres; En-Nesyri. All. Mendilibar

Juventus-Siviglia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Siviglia, in programma giovedì 11 maggio alle 21 e valevole per la semifinale di andata di Europa League, sarà trasmessa in diretta in chiaro su RaiUno. Il match sarà inoltre visibile su Dazn: in questo caso si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La partita sarà trasmessa anche da Sky, dove i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Il match, infine, sarà visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.