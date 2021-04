Juventus, i possibili sostituti di Cristiano Ronaldo in caso di addio del portoghese

Un matrimonio che potrebbe essere ormai giunto ai titoli di coda, quello tra Cristiano Ronaldo e la Juventus. Il fuoriclasse portoghese, al termine della gara vinta dai bianconeri per 3-1 contro il Genoa, si è lasciato andare ad un gesto di stizza divenuto emblema del suo attuale nervosismo. L'attaccante è infatti deluso dal rendimento tenuto in stagione dalla Vecchia Signora, fuori troppo presto dalla Champions League, competizione nella quale è stata eliminata già agli ottavi di finale dal Porto, e ormai troppo distante dall'Inter capolista per sperare ancora nella conquista dello scudetto. Ecco quindi che il futuro di CR7 potrebbe essere lontano da Torino, con il club pronto a privarsene già in estate per risparmiare sul suo ingente ingaggio.

Juventus, tre nomi per il dopo Cristiano Ronaldo

In caso di addio a Cristiano Ronaldo la Juventus dovrà gettarsi sul mercato alla ricerca di un suo sostituto. Tre i nomi attualmente caldi: Mauro Icardi, Moise Kean ed Erling Haaland. L'argentino è da tempo sul taccuino della dirigenza bianconera, che potrebbe finalmente affondare il colpo in estate nel caso in cui CR7 dovesse intraprendere una nuova avventura. Il centravanti del Paris Saint-Germain è infatti una garanzia a livello realizzativo, come dimostrato nel corso degli anni anche con le maglie di Sampdoria e Inter. Per quanto riguarda Kean, anche lui attualmente al Psg, si tratterebbe di un ritorno, visto che la Juventus lo ha lasciato partire già nell'estate 2019. Più complicata, invece, la pista che porta ad Haaland: il centravanti del Borussia Dortmund è infatti seguito dai maggiori club europei ed ha una clausola rescissoria di ben 75 milioni di euro.