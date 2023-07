Juventus, i possibili sostituti di Pogba

L'offerta, stando alle indiscrezioni, sarebbe già arrivata e starebbe facendo vacillare non poco Paul Pogba. L'Al Ahly, pur di portare il Polpo in Arabia Saudita, avrebbe infatti proposto al francese un contratto triennale per una cifra complessiva attorno ai 100 milioni di euro più bonus. Ed anche la Juventus, considerato il contributo pressoché nullo fornito nella passata stagione dal centrocampista, praticamente sempre ai box per problemi fisici, sarebbe disposta a dare il proprio benestare all'operazione per una cifra non inferiore ai dieci milioni. La cessione di Pogba, infatti, permetterebbe ai bianconeri di alleggerire il monte ingaggi, rientrando così nella strategia di contenimento dei costi che ha fatto seguito alla mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

I nomi per il dopo Pogba

Il sostituto di Pogba la Juventus lo aveva identificato nei giorni scorsi in Sergej Milinkovic-Savic, ma anche il serbo, così come il francese, potrebbe finire in Arabia. La Vecchia Signora, in queste ore, ha quindi iniziato a guardarsi attorno alla ricerca di eventuali alternative. Profilo che piace non poco al neo ds Cristiano Giuntoli è quello di Teun koopmeiners, centrocampista olandese classe 1998 in forza all'Atalanta. Arrivare al giocatore, tuttavia, non sarà semplice, dato che la Dea chiede almeno 30 milioni di euro per il suo cartellino.

Altri profili seguiti da Giuntoli sono quelli di Rodrigo De Paul, oggi all'Atletico Madrid dopo l'esperienza all'Udinese, e Franck Kessie, in forza al Barcellona e che, in passato, ha già giocato nel nostro campionato con le maglie di Atalanta, Cesena e Milan. Al momento, tuttavia, non si registrano vere e proprie offerte, con la Juventus che approfondirà la posizione dei due calciatori soltanto dopo aver definito l'eventuale cessione di Pogba.