Juventus, chi sarà il sostituto di Dybala

Paulo Dybala dirà addio alla Juventus al termine della stagione. Il club bianconero ha infatti deciso di non rinnovare il contratto dell'attaccante, in scadenza il prossimo 30 giugno, e così l'argentino, arrivato a Torino nell'estate 2015, dirà addio alla Vecchia Signora dopo sette stagioni. Un divorzio che era nell'aria, visto il lungo tira e molla tra le due parti che si protraeva ormai da mesi, e che costringerà il club ad intervenire sul mercato alla ricerca di un sostituto dell'ex Palermo, finito nel mirino di Inter, Tottenham, Barcellona e Atletico Madrid.

Juventus, i possibili sostituti di Dybala: sogno Salah

La Juventus, in queste settimane, ha iniziato a guardarsi attorno mettendo nel mirino diversi nomi. Il primo è quello di Mohamed Salah, fuoriclasse del Liverpool che andrebbe a comporre un tridente da sogno con Vlahovic e Chiesa. La pista che porta all'egiziano, legato ai Reds da un contratto fino al 2023, è tuttavia in salita, visto l'alto ingaggio percepito dall'attaccante. Più facile, quindi, che "Momo" possa sentire il richiamo di altre sirene in caso di clamoroso divorzio dal Liverpool.

Ecco così che i bianconeri starebbero valutando due alternative italiane: la prima risponde al nome di Nicolò Zaniolo, giocatore seguito da tempo dalla Juventus. Il romanista, per caratteristiche, potrebbe giocare sia come esterno d'attacco che, all'occorrenza, come mezzala, permettendo ad Allegri una maggior elasticità tattica. L'altra porta invece a Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo autore fin qui di nove reti nell'attuale stagione. Una pista, così come quella relativa a Zaniolo, ad oggi certamente più percorribile rispetto al sogno Salah.