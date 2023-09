Juventus, i possibili sostituti di Pogba

Un vero e proprio terremoto, quello che si è abbattuto sulla Juventus nelle scorse ore. Paul Pogba, già reduce da un lunghissimo periodo tormentato da continui problemi fisici, è infatti risultato positivo al testosterone ai controlli antidoping effettuati in occasione della partita contro l'Udinese dello scorso 20 agosto. Il francese, che avrebbe assunto la sostanza attraverso il consumo di un integratore preso a Miami e consigliato da un medico amico, rischia adesso una lunga squalifica, con il club bianconero eventualmente pronto a risolvere il ricco contratto del giocatore (otto milioni di euro più due di bonus l'anno). Uno scenario che costringerebbe la Vecchia Signora a trovare un sostituto del Polpo, magari già a gennaio.

I nomi sul taccuino della dirigenza sono al momento diversi. In estate erano già stati seguiti Habib Diarra, classe 2004 attualmente in forza al Salisburgo, Khéphren Thuram, classe 2001 del Nizza, e Manu Koné, classe 2001 del Borussia Monchengladbach. Tre profili giovani che, oltre a tornare utili per il presente, rappresenterebbero un investimento per il futuro. A questi tre, tuttavia, potrebbe aggiungersi alla lista Lazar Samardzic, centrocampista classe 2002 dell'Udinese che in estate sembrava destinato all'Inter. Il serbo, a sorpresa, è poi rimasto alla corte di Andrea Sottil, ma non ha ancora abbandonato le speranze di vestire la maglia di un top club.

Samardzic è valutato dall'Udinese attorno ai 20 milioni di euro (con l'Inter, prima che il trasferimento saltasse, era stato trovato l'accordo con la formula del prestito oneroso da 4 milioni di euro più riscatto obbligatorio a 16 milioni e 2 di bonus). Una cifra che la Juventus, quanto meno in parte, potrebbe ricavare dal risparmio sull'ingaggio di Pogba.