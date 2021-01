Juventus-Spal, le probabili formazioni: riposa CR7, Pirlo con Kulusevski-Morata

Una gara sulla carta senza storia quella in programma mercoledì 27 gennaio alle 20.45 all'Allianz Stadium, dove la Juventus di Pirlo ospiterà la Spal nella gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri, reduci dal successo in campionato contro il Bologna, non dovrebbero avere troppe difficoltà nel superare gli estensi, unica formazione di Serie B rimasta in corsa nella competizione. La vincente della sfida, in semifinale, affronterà una tra Inter e Milan.

Juventus-Spal, le scelte dei due allenatori

Andrea Pirlo, contro gli emiliani, darà vita ad un ampio turnover, concedendo un turno di riposo, tra gli altri, anche a Cristiano Ronaldo. Nel 4-4-2 bianconero la coppia di attacco sarà quindi composta da Kulusevski (squalificato in campionato) e Morata, mentre sulla linea dei centrocampisti potrebbe esserci spazio per il giovane Di Pardo insieme a Ramsey, Rabiot e Bernardeschi. In difesa coppia centrale composta da Demiral e De Ligt con Danilo e Frabotta ai lati. In porta Buffon al posto di Szczesny.

Turnover anche per Marino, che lascerà riposare diversi elementi in vista dell'impegno di campionato contro il Monza. Il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1, con Berisha tra i pali, Spaltro, Vicari e Sernicola in difesa, Dickmann, Missiroli, Murgia e Sala a centrocampo con Di Francesco e Brignola in sostegno di uno tra Paloschi e Floccari in attacco.

Juventus-Spal, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Frabotta; Di Pardo, Ramsey, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Morata. All. Pirlo

Spal (3-4-2-1): Berisha; Spaltro, Vicari, Sernicola; Dickmann, Missiroli, Murgia, Sala; Di Francesco, Brignola; Paloschi. All. Marino