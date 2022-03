Juventus - Spezia 1-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Ennesima vittoria di "corto muso" per la Juventus, che batte lo Spezia allo Stadium per 1-0: decisiva la rete nel primo tempo di Morata. Allegri, come sempre, fa pretattica. A tal punto che Vlahovic è titolare nell'attacco bianconero. La formazione, al netto dell'attaccante serbo, vede Szczesny in porta; difesa a quattro composta da Danilo, De Ligt, Rugani e Pellegrini; in mezzo Locatelli, Arthur e Rabiot; Cuadrado a supporto di Vlahovic e Morata. Dopo due azioni di Morata e Cuadrado, la Juve passa con l'attaccante spagnolo al minuto 21: lo Spezia pasticcia nella costruzione del gioco, con Provedel che viene derubato della palla da Rugani. Palla lunga per Vlahovic che serve Locatelli. Il centrocampista ex Sassuolo passa a Morata che non ha problemi a superare l'estremo bianconero ligure: 1-0.

Articolo su Torino Today

Il tabellino

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini (18' st Bernardeschi); Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic (40' st Kean), Morata. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Stramaccioni, Miretti, Aké, Soulé. Allenatore: Allegri.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore (31' st Bourabia), Bastoni, Agudelo; Verde, Gyasi, Manaj (31' st Kovalenko). A disposizione: Zoet, Zovko, Bertola, Hristov, Podgoreanu, Nguiamba, Sher, Antiste, Strelec. Allenatore: Thiago Motta.

ARBITRO: Forneau Di Roma 1

MARCATORI: 21' pt Morata (J)

NOTE: Ammoniti: Vlahovic, Pellegrini, Bernardeschi (J); Erlic, Bourabia (S). Recupero: 0' pt, 3' st.

Juventus - Spezia 1-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Juventus - Spezia 1-0 giocata domenica 6 marzo sono disponibili su Sky Sport