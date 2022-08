Juventus-Spezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo gli ultimi due pareggi consecutivi contro Sampdoria e Roma, la Juventus di Massimiliano Allegri, attualmente distante due punti dal sestetto di testa formato da Napoli, Milan, Lazio, Atalanta, Torino e Roma, vuole tornare alla vittoria nel match interno contro lo Spezia, in programma mercoledì 31 agosto alle 20.45 e valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Una gara in cui i bianconeri dovranno mostrare qualche miglioramento a livello offensivo rispetto a quanto visto nelle ultime due uscite, durante le quali la Vecchia Signora ha segnato soltanto una rete. Lo Spezia, reduce dal pareggio interno con il Sassuolo, cercherà invece di conquistare un risultato positivo che sarebbe importantissimo a livello morale.

Juventus-Spezia, le scelte di Allegri

Massimiliano Allegri, per la partita contro lo Spezia, sarà probabilmente costretto a fare ancora a meno di Di Maria e Bonucci, il cui rientro in campo potrebbe avvenire sabato nella trasferta di Firenze. Modulo di partenza dovrebbe essere il 4-3-3, con il tridente offensivo formato da Cuadrado, Vlahovic e Kostic. In mezzo al campo, dopo l'ottima prova offerta contro la Roma, potrebbe esserci ancora Miretti: insieme a lui Locatelli ed uno tra Rabiot e Zakaria. In difesa, invece, potrebbe riposare Bremer: al suo posto pronto Gatti per comporre la coppia centrale con Rugani. Terzini De Sciglio e Danilo, tra i pali Szczesny.

Juventus-Spezia, le scelte di Gotti

Gotti, per la trasferta allo Stadium, non potrà contare su Ekdal, fermato dal giudice sportivo dopo il rosso rimediato contro il Sassuolo. In mezzo al campo, nel 3-5-2 ligure, spazio quindi per Agudelo insieme a Sala (in ballottaggio con Bourabia) e Bastoni, con Gyasi e Reca sulle corsie esterne. In difesa Caldara, Kiwior e Nikolaou a protezione del portiere Dragowski, mentre in attacco Strelec e Verde si contendono una maglia al fianco di Nzola.

Juventus-Spezia, le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Gatti, Rugani, Danilo; Miretti, Locatelli, Zakaria; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri

Spezia (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolao;, Gyasi, Agudelo, Sala, Bastoni, Reca; Verde, Nzola. All. Gotti

Juventus-Spezia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Spezia sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.