Juventus-Spezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia di continuità per coltivare il sogno scudetto. La Juventus, reduce dalle vittorie contro Empoli in campionato e Fiorentina in Coppa Italia, cerca la terza affermazione consecutiva nella gara contro lo Spezia, in programma domenica 6 marzo alle 18 all'Allianz Stadium e valevole per la 28esima giornata di Serie A. I bianconeri hanno bisogno dei tre punti per rimanere in scia delle prime della classe, con la Vecchia Signora attualmente a -7 dal tandem di testa formato da Napoli e Milan, che si sfideranno tra loro nel big match del Maradona, e a -5 dall'Inter, che però viaggia con una partita in meno. Lo Spezia, reduce da tre sconfitte consecutive, non può però permettersi passi falsi per non venire risucchiato in zona retrocessione, attualmente distante quattro lunghezze.

Juventus-Spezia, le scelte di Allegri

Massimiliano Allegri, per il match contro lo Spezia, dovrà fare a meno di Chiellini, Bonucci, Alex Sandro, McKennie e Zakaria, oltre che di Chiesa e Kaio Jorge, per i quali la stagione è già finita. Tornano invece a disposizione Dybala, Bernardeschi e Rugani, che dovrebbero partire dalla panchina. Modulo iniziale sarà il 4-3-3, con Cuadrado, Vlahovic e Morata a formare il tridente offensivo. In mezzo al campo scelte obbligate con Locatelli, Arthur e Rabiot, mentre in difesa la coppia centrale sarà composta da De Ligt e Danilo, con De Sciglio e Pellegrini rispettivamente a destra e a sinistra. Tra i pali Szczesny.

Juventus-Spezia, le scelte di Thiago Motta

Thiago Motta, dall'altra parte, sarà privo degli squalificati Amian e Kiwior e degli infortunati Leo Sena, Sala e Colley. Modulo iniziale sarà anche per gli aquilotti il 4-3-3, con Manaj, Gyasi ed uno tra Verde e Antiste a formare il tridente d'attacco. In mezzo al campo spazio per Bourabia, Bastoni e Maggiore (in vantaggio su Kovalenko), mentre in difesa, a protezione del portiere Provedel, ci saranno Ferrer, Erlic, Nikolaou e Reca.

Juventus-Spezia, le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. All. Allegri

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Bourabia, Bastoni; Gyasi, Manaj, Verde. All. Thiago Motta

Juventus-Spezia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Spezia sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Ambrosini.