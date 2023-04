Juventus-Sporting Lisbona, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Arrivare fino in fondo alla competizione. Questo l'obiettivo della Juventus, che giovedì 13 aprile, alle 21, ospiterà all'Allianz Stadium lo Sporting Lisbona nell'andata dei quarti di finale di Europa League. I bianconeri, reduci dalla sconfitta in campionato contro la Lazio, andranno a caccia della vittoria per mettere in discesa il doppio confronto, ma dovranno prestare particolare attenzione ai portoghesi, capaci, nel turno precedente, di eliminare l'Arsenal, formazione che era da tutti considerata la favorita numero uno per aggiudicarsi il trofeo.

Juventus-Sporting Lisbona, le scelte di Allegri

Allegri, per la sfida con lo Sporting Lisbona, rischia di dover fare a meno di Vlahovic, uscito acciaccato dal match contro la Lazio. Nel caso in cui il serbo non dovesse farcela, ad affiancare Di Maria in attacco nel 3-5-2 bianconero toccherebbe a Milik. A centrocampo Locatelli in cabina di regia con Fagioli e Rabiot ai suoi lati, mentre sulle corsie esterne ci sarà spazio per Cuadrado e Kostic. In difesa certi del posto Danilo e Bremer, con l'altra maglia contesa da Alex Sandro e Gatti. In porta Szczesny.

Juventus-Sporting Lisbona, le scelte di Amorim

Amorim, dall'altra parte, sarà privo degli infortunati Bellerin e Paulinho e dello squalificato Ugarte. Al centro dell'attacco, nel 3-4-3 lusitano, ci sarà quindi spazio per Chermiti affiancato da Trincao ed Edwards. In mezzo al campo Morita al fianco di Goncalves, con Esgaio e Reis a presidiare le corsie laterali. In difesa, a protezione del portiere Adan, il terzetto formato da St.Juste, Inacio e Coates.

Juventus-Sporting Lisbona, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri

Sporting Lisbona (3-4-3): Adan; St.Juste, Inacio, Coates; Esgaio, Goncalves, Morita, Reis; Edwards, Chermiti, Trincao. All. Amorim

Juventus-Sporting Lisbona, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Sporting Lisbona, in programma giovedì 13 aprile alle 21 all'Allianz Stadium e valevole per l'andata dei quarti di finale di Europa League, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Tv8. Il match sarà inoltre visibile su Dazn: in questo caso si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La partita sarà trasmessa anche da Sky, dove i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Il match, infine, sarà visibile in streaming sul sito di Tv8 e SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.