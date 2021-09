Juventus, dieci anni di Stadium: le squadre che hanno espugnato il fortino bianconero

Dieci anni di Stadium. La Juventus, nella giornata odierna, celebra il decimo compleanno della sua nuova casa, inaugurata ufficialmente l'8 settembre 2011 con l'amichevole contro il Notts County (1-1 il punteggio finale). Un impianto divenuto fin da subito un fortino per i bianconeri, che qui hanno giocato 262 partite incassando appena 16 sconfitte. In tutto sono state 15 le squadre che, nel corso di questo decennio, sono riuscite ad espugnare lo stadio della Vecchia Signora, con la Fiorentina unica formazione a riuscire nell'impresa per due volte.

Juventus, le squadre che hanno espugnato lo Stadium: il primo ko con l'Inter di Stramaccioni

La prima sconfitta allo Stadium la Juventus l'ha incassata ad oltre un anno di distanza dal debutto ufficiale, avvenuto l'11 settembre 2011 nella sfida vinta per 4-1 contro il Parma. Ad espugnare per prima la nuova casa bianconera l'Inter di Stramaccioni, che il 3 novembre 2012 superò in campionato i bianconeri per 1-3 grazie alla doppietta di Milito ed alla rete di Palacio. Il 6 gennaio 2013, sempre in Serie A, a fare il colpaccio fu invece la Sampdoria, che si impose per 1-2 grazie alle due reti di un giovane Mauro Icardi.

A trionfare allo Stadium toccherà poi a Bayern Monaco (0-2 il 10 aprile 2013, quarti di finale di Champions League), Fiorentina (1-2 il 5 marzo 2015, semifinale di Coppa Italia), Udinese (0-1 il 23 agosto 2015, Serie A), Lazio (1-2 il 14 ottobre 2017, Serie A), Real Madrid (0-3 il 3 aprile 2018, quarti di finale di Champions League), Napoli (0-1 il 22 aprile 2018, Serie A), Manchester United (1-2 il 7 novembre 2018, fase a gironi di Champions League), Ajax (1-2 il 16 aprile 2019, quarti di finale di Champions League), Roma (1-3 il 1 agosto 2020, Serie A) e Barcellona (0-2 il 28 ottobre 2020, fase a gironi di Champions League).

Juventus, l'Empoli l'ultima formazione a vincere allo Stadium

Il 22 dicembre 2020 la Fiorentina fa il bis travolgendo con un clamoroso 0-3 la Juventus in campionato, seguita poi dalle affermazioni in terra bianconera di Benevento (0-1 il 21 marzo 2021, Serie A), Milan (0-3 il 9 maggio 2021, Serie A) e, infine, Empoli, che ha espugnato lo Stadium per 0-1 lo scorso 28 agosto nella seconda giornata dell'attuale torneo di Serie A.