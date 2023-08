Juventus, i tre giocatori su cui punta Allegri per il riscatto nella stagione 2023/2024

Quella passata, per la Juventus, è stata una stagione avara di soddisfazioni. I bianconeri, eliminati prima in Champions già nella fase a gironi e poi in Europa League in semifinale, hanno terminato il campionato soltanto in settima posizione complice la penalizzazione per il caso plusvalenze. Anche senza il -10 sancito dalla giustizia sportiva, l'annata della Vecchia Signora sarebbe in ogni caso rimasta da dimenticare: Danilo e compagni, infatti, non sono mai stati in lotta per la vetta della classifica e, soprattutto, non hanno mai dato la sensazione di poter fare il definitivo salto di qualità. Salto di qualità che il tecnico Massimiliano Allegri si augura di poter compiere nella stagione ormai alle porte, nella quale la Juventus, vista l'esclusione dalla Conference League decisa dalla Uefa per il mancato rispetto del Settlement Agreement, l'accordo con cui lo scorso agosto i bianconeri si erano impegnati a rientrare parametri del Fair Play finanziario entro il 2025, potrà concentrarsi esclusivamente su campionato e Coppa Italia.

I tre giocatori su cui punta Allegri per il riscatto

Per riscattare l'opaca stagione passata, il tecnico (in attesa di Romelu Lukaku) punta in particolar modo su alcuni elementi della sua rosa, che dovranno dare quel qualcosa in più che è mancato l'anno scorso. A partire da Federico Chiesa, chiamato a tornare sui livelli di rendimento ammirati prima del grave infortunio al ginocchio riportato nel gennaio 2022. Ed i segnali provenienti dalle amichevoli di questi giorni sono incoraggianti, con l'ex giocatore della Fiorentina che è stato tra i migliori in campo sia nel test contro il Milan che in quello contro il Real Madrid.

Altro calciatore da cui Allegri si aspetta moltissimo è Timothy Weah, il primo (ed al momento unico) rinforzo in casa bianconera. Lo statunitense, con la sua rapidità ed il suo dinamismo, doti già ammirate in questo precampionato, può spaccare in due le difese avversarie ed il suo contributo sulla fascia destra sarà essenziale per aumentare il tasso di pericolosità offensiva dei bianconeri.

Il tecnico livornese, per quanto riguarda infine il centrocampo, si aspetta che ad alzare l'asticella possa essere Manuel Locatelli, giocatore rimasto un po' in sordina nella passata stagione. L'ex Sassuolo continua a godere della fiducia di Allegri e quest'anno è chiamato al riscatto, anche per riconquistarsi un posto nella Nazionale di Roberto Mancini.