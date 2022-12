Ultimo test amichevole per la Juventus prima della ripresa del campionato di serie A, prevista per mercoledì 4 gennaio. I bianconeri, nella giornata di venerdì 30 dicembre, affronteranno all'Allianz Stadium lo Standard Liegi (fischio d'inizio alle 14.30), formazione che occupa al momento il sesto posto nel campionato belga con i suoi 29 punti in diciotto giornate, frutto di nove vittorie, due pareggi e sette sconfitte. Un'occasione, per Massimiliano Allegri, per testare uomini e meccanismi in vista della ripresa del campionato, che per la Vecchia Signora riprenderà dallo Zini di Cremona.

Per la sfida contro lo Standard Liegi, tuttavia, il tecnico bianconero dovrà ancora fare a meno di numerosi giocatori che, nelle scorse settimane, sono stati impegnati ai Mondiali in Qatar. Non saranno della sfida Vlahovic, alle prese con problemi di pubalgia, Rabiot, atteso a Torino nelle prossime ore, e i due argentini Di Maria e Paredes, ai quali Allegri ha concesso alcuni giorni di vacanza in più dopo il trionfo mondiale: il loro ritorno è atteso solamente per il 2 gennaio.

Juventus-Standard Liegi, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Riccio, Huijsen; Barbieri, McKennie, Locatelli, Fagioli, Kostic; Milik, Kean. All. Allegri.

Standard Liegi (3-4-1-2): Bodart; Noubi, Bokadi, Laursen; Melegoni, Cimirot, Alzate, Donnum; Balikwisha; Davida, Perica. All. Deila

Juventus-Standard Liegi, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Standard Liegi, in programma venerdì 30 dicembre alle 14.30 all'Allianz Stadium, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 del satellite) Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.