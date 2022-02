Juventus, piano con l'euforia: con l'Atalanta la vera prova del nove

Subito decisivi. Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, i due colpi di mercato piazzati dalla Juventus nella sessione invernale, sono andati entrambi a segno nel 2-0 con cui i bianconeri hanno piegato all'Allianz Stadium il Verona. Un successo che, complice il passo falso dell'Atalanta contro il Cagliari, con i sardi che hanno espugnato Bergamo per 1-2 grazie alla doppietta di Pereiro, ha permesso alla formazione di Massimiliano Allegri di portarsi al quarto posto della classifica scavalcando proprio la Dea (che però ha una gara in meno). Tre punti che hanno riacceso l'entusiasmo della tifoseria, convinta, con i nuovi rinforzi, di poter tornare a sognare in grande.

Juventus, la vera svolta passerà da Bergamo

In casa bianconera, tuttavia, non è ancora il momento di farsi prendere dall'euforia: se è vero che l'impatto di Vlahovic e Zakaria è stato subito positivo, è altrettanto vero che, come si dice, una rondine non fa primavera. Prima di dare per guarita la Vecchia Signora, autrice di una stagione fin qui sottotono, e di rieleggerla a pieno titolo tra le grandi del nostro calcio occorrono conferme, magari contro avversarie più quotate. Perché è vero che il Verona, sotto la gestione di Igor Tudor, ha fatto vedere tante buone cose raccogliendo risultati importanti e risalendo rapidamente la classifica dopo il disastro Di Franceso, ma di certo gli scaligeri non possono essere considerati una big del torneo.

Ecco perché per testare le ambizioni della Juventus è necessario attendere quanto meno la partita di domenica prossima, quando Chiellini e compagni faranno visita proprio all'Atalanta in quello che si preannuncia un infuocato scontro diretto per la Champions. E sarà proprio nei novanta minuti del Gewiss Stadium, contro un avversario apparso in difficoltà nelle ultime settimane ma sempre capace di stupire quando la posta in palio si fa pesante, che si capirà se davvero Vlahovic e Zakaria, accolti a Torino tra l'euforia del popolo bianconero, saranno davvero riusciti a far svoltare la stagione della Vecchia Signora.