Juventus-Torino, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Un derby mai banale, quello tra Juventus e Torino. Bianconeri e granata, reduci dai pareggi a reti bianche contro Atalanta e Verona, si affronteranno sabato 7 ottobre alle 18 all'Allianz Stadium nella gara valevole per l'ottava giornata del campionato di serie A. Una sfida in cui gli uomini di Massimiliano Allegri andranno a caccia dei tre punti per non perdere contatto dalla vetta, mentre il Toro cercherà di conquistare un risultato positivo per mantenersi a debita distanza dalle zone calde.

Juventus-Torino, le scelte di Allegri

Attacco in emergenza per Massimiliano Allegri: oltre a Vlahovic, in forte dubbio per un problema alla schiena, rischia di alzare bandiera bianca anche Chiesa, che ha accusato un problema muscolare. Recuperato invece Milik, che potrebbe quindi comporre la coppia offensiva con Kean. In mezzo al campo confermati Fagioli, Locatelli e Rabiot con McKennie e Cambiaso, rispettivamente favoriti su Weah e Kostic, sulle corsie esterne. In difesa, a protezione di Szczesny, il terzetto formato da Gatti, Bremer e Danilo.

Juventus-Torino, le scelte di Juric

Juric, dall'altra parte, si affiderà al 3-4-2-1, con Zapata a ricoprire il ruolo di terminale offensivo. Alle spalle del colombiano potrebbe rivedersi dal primo minuto Vlasic: insieme a lui uno tra Karamoh, Radonjic e Seck. In mezzo al campo Ricci al fianco di Ilic, con le corsie esterne presidiate da Bellanova e Lazaro. In difesa prova a recupare Sazonov, in ballottaggio con Tameze per completare il reparto con Schuurs e Rodriguez. Milinkovic-Savic tra i pali.

Juventus-Torino, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Kean, Milik. All. Allegri

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Tameze, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Karamoh; Zapata. All. Juric

Juventus-Torino, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Juventus-Torino, in programma sabato 7 ottobre alle 18 all'Allianz Stadium e valevole per l'ottava giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.