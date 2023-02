Juventus-Torino, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un derby mai banale. Juventus e Torino, nella serata di martedì 28 febbraio (fischio d'inizio alle 20.45 all'Allianz Stadium), si troveranno l'una di fronte all'altra nella gara valevole per la 24esima giornata del campionato di serie A. Una sfida alla quale i bianconeri si presenteranno forti degli ultimi tre successi ottenuti contro Salernitana, Fiorentina e Spezia e della qualificazione agli ottavi di finale di Europa League conquistata grazie al netto successo in casa del Nantes, mentre i granata, nelle ultime due uscite, hanno raccolto appena un punto. La formazione di Juric, tuttavia, proverà a mettere il bastone tra le ruote alla risalita in classifica della Vecchia Signora.

Juventus-Torino, le scelte di Allegri

Allegri, per il derby con il Torino, sarà privo di Locatelli, fermato per una giornata dal giudice sportivo. In cabina di regia, nel 3-5-2 bianconero, ci sarà quindi spazio per Paredes, con l'argentino supportato in mezzo al campo da Fagioli e Rabiot. Sulle corsie esterne spazio a Kostic a sinistra ed uno tra Cuadrado (al momento in leggero vantaggio) e De Sciglio a destra. In difesa il terzetto tutto brasiliano formato da Danilo, Bremer e Alex Sandro, mentre in attacco, con Chiesa ancora non al 100%, ci sarà Di Maria a supporto di Vlahovic, pronto a riprendersi una maglia dal primo minuto dopo l'iniziale panchina con il Nantes.

Juventus-Torino, le scelte di Juric

Assenza pesante per Juric, costretto a fare a meno di Vlasic, messo ko da un problema muscolare. Nel 3-4-2-1 granata, sulla trequarti, ci sarà quindi spazio per uno tra Karamoh e Seck al fianco di Miranchuk per agire a supporto di Sanabria. In mezzo al campo certo del posto Ilic, con l'altra maglia contesa da Ricci e Adopo. Un dubbio anche a sinistra tra Rodriguez e Vojvoda, mentre a destra ci sarà Singo. In difesa, a protezione del portiere Milinkovic-Savic, spazio per Djidji, Schuurs e Buongiorno.

Juventus-Torino, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. All. Juric

Juventus-Torino, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Torino, in programma martedì 28 febbraio alle 20.45 all'Allianz Stadium e valevole per la 24esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.