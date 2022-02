Juventus-Torino, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un derby che si preannuncia caldo, quello che venerdì 18 febbraio, alle 20.45 all'Allianz Stadium, opporrà la Juventus di Massimiliano Allegri al Torino di Ivan Juric. I bianconeri, reduci dal pareggio acciuffato in extremis sul campo dell'Atalanta, vogliono andare a caccia dei tre punti per proseguire nella loro corsa Champions, mentre i granata, sconfitti da Udinese e Venezia nelle ultime due uscite, sognano lo sgambetto agli storici rivali. Un match in cui la Vecchia Signora vuole conquistare la vittoria anche per prepararsi al meglio in vista della sfida contro il Villareal, in programma martedì 22 e valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Juventus-Torino, le scelte di Allegri

Allegri, per il derby contro il Torino, dovrà fare a meno di Chiellini, messo ko da un problema muscolare, e di Chiesa, per il quale la stagione è già finita dopo il grave infortunio riportato nel corso della gara contro la Roma. Verso un nuovo forfait anche Bernardeschi, che spera di tornare a disposizione per la gara contro il Villareal.

Il modulo di partenza sarà il 4-3-3, con il tecnico che in attacco si affiderà al tridente pesante composto da Dybala, Vlahovic e Morata. In mezzo al campo tornerà titolare Zakaria: insieme a lui, a completare il reparto, Locatelli ed uno tra Rabiot e McKennie. Un ballottaggio anche in difesa, dove Alex Sandro e Pellegrini si contendono il posto sulla corsia sinistra. A destra ci sarà invece Cuadrado, con Bonucci e De Ligt a comporre la coppia centrale. Tra i pali Szczesny.

Juventus-Torino, le scelte di Juric

Juric, dall'altra, dovrà fare a meno di Praet e Fares, per il quale la stagione è già finita. Il modulo di partenza sarà il consueto 3-4-2-1, con Sanabria e Belotti a contendersi una maglia al centro dell'attacco. Ballottaggio anche sulla trequarti, dove Pjaca e Pobega si contendono una maglia per affiancare Brekalo. Linea di centrocampo formata da Singo, Mandragora, Lukic e Vojvoda, in difesa, a protezione del portiere Milinkovic-Savic, Djidji, Bremer e Rodriguez.

Juventus-Torino, le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Sanabria. All. Juric

Juventus-Torino, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Torino sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Marco Parolo.