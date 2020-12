Juventus-Torino, le probabili formazioni: c'è Dybala con Ronaldo

La Juventus per non perdere ulteriore contatto dalla vetta, il Torino per raccogliere punti salvezza. Questo l'obiettivo delle due squadre che sabato 5 dicembre, alle 18, si sfideranno nel derby della Mole, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri, dopo il mezzo passo falso di Benevento, non possono permettersi ulteriori passaggi a vuoto: il Milan capolista, impegnato in casa della Sampdoria, è infatti già distante sei lunghezze. Di fronte ci sarà però una formazione, quella granata, estremamente affamata di punti e desiderosa di tirarsi fuori dalla zona retrocessione.

Juventus-Torino, le scelte dei due allenatori

Andrea Pirlo, privo dello squalificato Morata, lancerà Dybala dal primo minuto a far coppia in attacco con Cristiano Ronaldo. In mezzo al campo, nel 4-4-2 bianconero, spazio per Arthur e Rabiot, con Chiesa e uno tra Kulusevski e Bernardeschi sulle corsie esterne. Difesa praticamente obbligata con Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Danilo. 3-5-2 invece per il Toro, che si affiderà a Belotti e Zaza per pungere la retroguardia juventina. In difesa Izzo favorito su Nkoulou.

Juventus-Torino, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Rodriguez; Zaza, Belotti. All. Giampaolo