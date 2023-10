Juventus-Torino, le quote del derby della Mole

Un derby tutto da vivere, quello tra Juventus e Torino in programma sabato 7 ottobre alle 18 e valevole per l'ottava giornata del campionato di serie A. I bianconeri, reduci dal pareggio a rete bianche di Bergamo, andranno a caccia dei tre punti per non perdere contatto dalla vetta, oggi distante quattro lunghezze, ma dovranno fare i conti con l'orgoglio dei granata, che sognano di regalare ai propri tifosi un successo atteso da tempo.

Le quote

I pronostici dei bookmakers, considerato il divario tecnico tra le due formazioni ed il fattore campo, pende inevitabilmente dalla parte dei bianconeri. La vittoria della Juventus, dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Bwin e Sisal), è infatti quotata tra 1.83 ed 1.90. Ben più alta la quota per il segno 2, che va da 4.25 a 4.60. Il pareggio, invece, è quotato tra 3.35 e 3.40.

Queste, nel dettaglio, le quote della partita Juventus-Torino: