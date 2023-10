Juventus-Torino, i tre pericoli granata per i bianconeri

Un derby, si sa, è sfida sempre ricca di insidie. E quello contro il Torino, per la Juventus di Massimiliano Allegri, non fa eccezione. Sì, perché malgrado la supremazia tecnica, i bianconeri, per avere la meglio su un agguerrito Torino, dovranno tirar fuori gli artigli. Ed i granata, da parte loro, possono contare su alcune individualità capaci di mettere in apprensione la Vecchia Signora.

Duvan Zapata

Il pericolo numero uno, per la difesa della Juventus, sarà senz'altro lui, Duvan Zapata. Prelevato in prestito in estate dall'Atalanta, il colombiano ha fin qui trovato una sola rete in maglia granata (quella dello scorso 24 settembre contro la Roma), ma, come dimostra il suo curriculum, è giocatore che la porta sa vederla eccome. Una delle sue armi principali è la straripanza fisica, che costringerà i vari Bremer, Gatti e Danilo agli straordinari per arginarlo.

Nikola Vlasic

L'inizio di stagione, per Nikola Vlasic, non è stato dei migliori. Il croato, fin qui, non è riuscito a ripetere quanto di buono fatto vedere nella scorsa annata, ma le qualità tecniche non sono in discussione. E l'ex West Ham sogna di dare una svolta al suo campionato proprio nel derby con i bianconeri.

Nemanja Radonjic

Se per Vlasic l'inizio di stagione è stato sottotono, altrettanto non può dirsi per Nemanja Radonjic. Il serbo, dopo le difficoltà incontrate al suo primo anno in Italia, ha saputo imporsi in questo avvio di torneo segnando già tre reti. Ed anche contro la Juventus, che sia dall'inizio o a gara in corso, è pronto a dare il suo contributo.