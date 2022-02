Juventus-Torino, Vlahovic ritrova l'incubo Bremer: il precedente

Una partita nella partita, quella a cui assisteremo venerdì sera in occasione del derby Juventus-Torino. Tra i diversi spunti che offre la sfida, uno, in particolare, potrebbe decidere le sorti del match: quello che opporrà Dusan Vlahovic, il grande colpo di mercato piazzato a gennaio dai bianconeri, a Gleison Bremer, difensore granata finito nel mirino delle big. Un duello che si preannuncio duro, ruvido, con i due contendenti che daranno il meglio di sé per prevalere sull'altro. Uno scontro che si rinnova, tornando a poco più di un mese di distanza.

Vlahovic contro Bremer, il precedente di un mese fa

Sì, perché l'attaccante serbo ha dovuto misurarsi con il possente difensore brasiliano già lo scorso 10 gennaio, quando ancora indossava la maglia della Fiorentina. Ad avere la meglio, nell'occasione, fu il giocatore granata, che riuscì nell'impresa di non far praticamente toccare palla al centravanti, autore, in quella circostanza, di una delle sue peggiori prestazioni stagionali. Bremer, al contrario, fu una delle colonne di quel Torino, capace di travolgere per 4-0 i toscani.

Quella di venerdì, tuttavia, sarà tutta un'altra gara, anche perché Vlahovic non milita più in una squadra sì buona ma non eccelsa come la Fiorentina, ma in una big del nostro campionato, con la Juventus che ha proceduto al suo ingaggio proprio per tornare ad essere assoluta protagonista. Il serbo, per la partita contro i granata, potrà contare sui preziosi rifornimenti di Dybala e Morata, pronti ad aprire spazi in cui il bomber possa andare a colpire. Bremer, però, non si lascerà certo intimidire e farà di tutto, c'è da scommetterci, per mettere ancora una volta la museruola al suo diretto avversario.