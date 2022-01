Juventus - Udinese 2-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Fin troppo facile battere l'Udinese, condizionata e frenata da giorni di quarantene e assenze causa Covid. La Juventus vince 2 a 0, ritrovando Cuadrado, Arthur e Dybala nella formazione titolare, ma non brilla. E i friulani escono comunque non bocciati da una partita giocata con piglio positivo e creando anche qualche grattacapo alla porta bianconera. Allegri, insomma, sorride a metà. Di buono, porta a casa solo i tre punti. Perché l'ambiente è in ebollizione dopo il ko in Supercoppa. Lo dimostra il "caso Dybala": l'argentino segna dopo pochi minuti, ma non esulta e guarda con aria truce la tribuna dopo il gol. Un chiaro segnale di tensione tra lui e la società dopo le tensioni delle ultime ore per un mancato accordo sul rinnovo di contratto, con tanto d'inserimento dell'Inter che gli offre un ingaggio da star tra le star. La telenovela è appena cominciata...

Articolo su Torino Today

Il tabellino

JUVE (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Lu. Pellegrini (12' st De Sciglio); Kulusevski (1' st Bernardeschi), Arthur (1' st Locatelli), Bentancur (37' st Rabiot), McKennie; Dybala, Kean (19' st Morata). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Chiellini, Alex Sandro, de Winter, Kaio Jorge. Allenatore: Allegri.

UDINESE (3-5-2): Padelli; Perez, Nuytinck, Zeegelaar; Soppy (36' st Success), Arslan (40' st Samardzic), Walace (36' st Jajalo), Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu (21' st Pussetto). A disposizione: Piana, Santurro, Cocetta, Castagnaviz, Damiani, Pinzi, Ianesi, Nestorovski. Allenatore: Cioffi.

ARBITRO: Giua di Olbia.

MARCATORI: 19' pt Dybala (J), 34' st McKennie (J).

NOTE: Ammoniti: Arthur (J), Soppy, Cioffi (All.), Zeegelaar (U). Recupero: 3' pt, 3' st.

Juventus - Udinese 2-0 dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Juventus - Udinese 2-0 giocata sabato 15 gennaio sono disponibili su Sky Sport