Dove vedere Juventus-Udinese in tv e streaming: le probabili formazioni

Tornare alla vittoria. Questo l'obiettivo della Juventus, che lunedì 12 febbraio, alle 20.45, ospiterà all'Allianz Stadium l'Udinese nel posticipo della 24esima giornata del campionato di serie A. Una sfida in cui i bianconeri saranno chiamati al riscatto dopo la sconfitta con l'Inter, che li ha fatti scivolare a 7- dalla vetta della classifica. Dall'altra parte, invece, i friulani si presenteranno a Torino affamati di punti salvezza: gli uomini di Cioffi, al momento, hanno infatti appena una lunghezza di margine sulla zona retrocessione.

Juventus-Udinese, le scelte di Allegri

Allegri, per la partita contro l'Udinese, sarà privo di Vlahovic, alle prese con un problema muscolare. In attacco, quindi, spazio per Milik, al rientro dopo la squalifica: insieme al polacco Chiesa, favorito su Yildiz. A centrocampo McKennie, Locatelli e Rabiot, con Cambiaso sulla corsia destra e Kostic su quella sinistra. In difesa out Danilo, fermato dal giudice sportivo: al suo posto Alex Sandro a completare il reparto con Gatti e Bremer.

Juventus-Udinese, le scelte di Cioffi

Cioffi, dall'altra parte, dovrà fare a meno dello squalificato Pereyra: sulla trequarti, a sostegno di Lucca nel 3-5-1-1 friulano, ci sarà quindi spazio per Thauvin. In mediana ballottaggio tra Samardzic e Payero per affiancare Walace e Lovric, mentre sulle corsie esterne ci saranno Ehizibue e Zemura. In difesa confermato Giannetti, preferito a Joao Ferreira, insieme a Perez e Kristensen.

Juventus-Udinese, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Milik. All. Allegri

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Cioffi

Juventus-Udinese, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Juventus-Udinese, in programma lunedì 12 febbraio alle 20.45 all'Allianz Stadium e valevole per la 24esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.