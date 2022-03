L'Under 19 della Juventus nella storia: vola alle Final Four di Youth League

Gli Under 19 della Juventus nella storia: 2 a 0 al Liverpool oggi nel quarto di finale della Champions e qualificazione alla Final Four. Gara semplicemente perfetta dei bianconeri: una prova di maturità, tecnica, intelligenza, che manda i ragazzi di Bonatti a Nyon, alle Finals di Youth League. La squadra di Bonatti supera l'obiettivo minimo stagionale, gli ottavi, e va addirittura oltre, qualificandosi tra le prime quattro d'Europa. Decisivi i gol al 66’ di Miretti e al 70’ di Chibozo.

La partita

Juve e Liverpool scendono in campo all'"Ale&Ricky" coscienti dell'importanza della posta in palio: la Final Four di Nyon. Nonostante questo si sfidano a viso aperto e ne esce una prima frazione molto divertente, in cui manca solo il gol.