Juventus-Juventus U23, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo due anni di assenza, torna il tradizionale appuntamento dell'estate bianconera. Nella giornata di oggi, giovedì 4 agosto, si terrà a Villar Perosa l'amichevole tra la Juventus A e la Juventus B, vale a dire la formazione Under 23 della Vecchia Signora, impegnata nel campionato di Serie C e guidata in panchina da Massimo Brambilla. Un test che servirà al tecnico Massimiliano Allegri per osservare a che punto sia la sua squadra dopo il lavoro svolto negli Stati Uniti, dove Vlahovic e compagni sono stati impegnati in alcune amichevoli di prestigio contro Chivas Guadalajara (vittoria per 2-0), Barcellona (pareggio per 2-2) e Real Madrid (sconfitta per 2-0). Al match non potranno prendere parte gli infortunati Paul Pogba e Weston McKennie, il cui rientro in campo non è previsto prima di alcune settimane.

I bianconeri torneranno poi in campo domenica 7 agosto, quando, al Bloomfiled Stadium di Tel Aviv, in Israele, affronteranno gli spagnoli dell'Atletico Madrid. Quello contro i Colchoneros sarà l'ultimo impegno prima del via ufficiale della nuova stagione, previsto, per la Juventus, per lunedì 15 agosto, quando i bianconeri affronteranno all'Allianz Stadium il Sassuolo di Dionisi.

Juventus-Juventus U23, dove vederla in tv e streaming

La partita amichevole tra Juventus e Juventus U23 si disputerà nella giornata di oggi, giovedì 4 agosto, a Villar Perosa. Fischio d'inizio alle 17. Il match sarà trasmesso in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, e su Now Tv.