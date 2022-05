Juventus - Venezia 2-1: tabellino e dove vedere gli highlights

La Juventus non spreca la chance contro il Venezia e conquista altri tre punti grazie alla doppietta di Leo Bonucci. Il difensore decide il match, non basta la rete veneziana di Aramu, che aveva siglato il momentaneo pari.

I bianconeri si erano portati in vantaggio già al 7' con Bonucci di testa, sfruttando una torre in area di De Ligt sugli sviluppi di una punizione calciata dal giovane Miretti, alla prima da titolare. Il pareggio arriva con Aramu al 71' con un pregevole tiro dal limite dell'area. Un pareggio meritato, visto che la Juventus - come spesso accade - ha difficoltà nel chiudere gli incontri e preferisce gestire invece che infierire. La Juve torna in vantaggio sugli sviluppi di un calcio da fermo. Ancora con Bonucci, questa volta di piede, in mischia: 2-1 al 76'. E per Bonucci è record di marcature in una sola stagione: 5 gol, per il momento.

I bianconeri blindano il quarto posto (69 punti), la qualificazione in Champions è sempre più vicina, mentre il terzo posto dista sempre un punto.

Si fa durissima in chiave salvezza per i lagunari, che per sperare dovranno almeno vincere lo scontro diretto contro la Salernitana, in programma giovedì allo stadio Arechi.

Il tabellino

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini (13' st Alex Sandro); Bernardeschi (13' st Dybala), Zakaria, Miretti (35' st Arthur), Rabiot; Vlahovic (36' st Chiellini), Morata (24' st Kean). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Akè. Allenatore: Allegri

VENEZIA (4-3-2-1): Maenpaa; Mateju (41' st Okereke), Caldara, Ceccaroni, Haps (42' st Ullmann); Crngoj (20' st Peretz), Ampadu, Cuisance (1' st Kiyine); Aramu, Vacca (37' pt Fiordilino); Henry. A disposizione: Oliveira, Tessmann, Nsame, Johnsen, Almeida, Busio, Svoboda. Allenatore: Soncin

ARBITRO: Prontera di Bologna.

MARCATORI: 7' pt Bonucci (J), 26' st Aramu (V), 31' st Bonucci (J)

NOTE: Ammoniti: Zakaria, Pellegrini, Alex Sandro (J); Kiyine, Aramu, Haps (V) . Recupero: 2' pt, 3' st.

Juventus - Venezia 2-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Juventus - Venezia 2-1 giocata domenica 1° maggio aprile sono disponibili su Sky Sport