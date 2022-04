Juventus-Venezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il quarto posto ormai blindato ed il terzo nel mirino. La Juventus, praticamente certa di un piazzamento Champions, ospiterà domenica 1 maggio alle 12.30 all'Allianz Stadium il Venezia nella gara valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A. Una sfida in cui i bianconeri, reduci dall'affermazione sul campo del Sassuolo, andranno a caccia dei tre punti per cercare di operare il sorpasso ai danni del Napoli, attualmente avanti alla Vecchia Signora di appena una lunghezza. Dall'altra parte, invece, ci sarà una squadra in piena crisi: i veneti vengono infatti da ben otto sconfitte consecutive, con la società che, in settimana, ha deciso di esonerare il tecnico Paolo Zanetti affidando la panchina ad Andrea Soncin, allenatore della Primavera.

Juventus-Venezia, le scelte di Allegri

Allegri, per la gara contro il Venezia, dovrà fare a meno di Cuadrado, Locatelli e Arthur, oltre che dei lungodegenti Chiesa, McKennie e Kaio Jorge. Non al meglio anche De Sciglio, alle prese con un affaticamento muscolare. Il modulo di partenza dovrebbe essere il 4-2-3-1, con Bernardeschi, Dybala e Morata (in ballottaggio con Kean) ad agire alle spalle di Vlahovic. In mezzo al campo il tandem formato da Zakaria e Rabiot, mentre in difesa ci sarà spazio per Danilo, Bonucci, De Ligt ed uno tra Alex Sandro e Pellegrini. Tra i pali Szczesny.

Juventus-Venezia, le scelte di Soncin

Soncin, dall'altra parte, dovrà fare a meno di Modolo, operato nei giorni scorsi al ginocchio sinistro e per il quale la stagione è ormai finita, oltre che di Lezzerini, Romero ed Ebuehi. Probabile che il tecnico si affidi al 4-3-3, con il tridente offensivo formato da Henry, Okereke ed uno tra Aramu e Johnsen. In mezzo al campo Cuisance, Ampadu e Busio, mentre la linea difensiva sarà formata da Mateju, Caldara, Ceccaroni ed Haps. In porta Maenpaa.

Juventus-Venezia, le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Busio, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke. All. Soncin

Juventus-Venezia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Venezia sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.