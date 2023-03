Juventus-Verona, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Continuare nella sua risalita in classifica. Questo l'obiettivo della Juventus, che sabato 1 aprile, alle 20.45, ospiterà all'Allianz Stadium il Verona nella gara valevole per la 28esima giornata del campionato di serie A. Una sfida in cui i bianconeri, attualmente al settimo posto della classifica con i loro 41 punti, andranno a caccia dell'intera posta in palio per conquistare la terza vittoria consecutiva dopo quelle portate a casa con Sampdoria e Inter. Difficile, invece, la situazione per gli scaligeri, che dopo aver attraversato un buon momento di forma sono tornati ad annaspare, raccogliendo appena due punti nelle ultime cinque partite. Ed il quartultimo posto, attualmente occupato dallo Spezia, è oggi distante cinque lunghezze.

Juventus-Verona, le scelte di Allegri

Allegri, per la sfida contro il Verona, recupera Kostic, che ha smaltito il problema accusato in Nazionale. Verso il rientro anche Milik, Miretti e Alex Sandro, mentre rimangono in dubbio Chiesa e Bonucci. Out per squalifica Rabiot e Paredes. Modulo di partenza sarà il 3-5-2, con Di Maria che supporterà Vlahovic in attacco. In mezzo al campo il terzetto tutto italiano formato da Fagioli, Locatelli e Miretti, con De Sciglio (in vantaggio su Cuadrado) e Kostic sulle corsie esterne. In difesa, invece, reparto tutto brasiliano con Danilo, Bremer e Alex Sandro. In porta Szczesny.

Juventus-Verona, le scelte di Zaffaroni

Zaffaroni, dall'altra parte, dovrà fare a meno di Henry (per il quale la stagione è già finita), Hrustic, Djuric, Coppola, Sulemana, Zeefuik e Lazovic, mentre sono reduci da acciacchi Verdi e Ngonge, giocatori che il tecnico spera di recuperare in tempo per la sfida con la Juventus. Questi ultimi due, se daranno garanzie, saranno impiegati sin dal primo minuto sulla trequarti nel 3-4-2-1 scaligero alle spalle di Gaich. In mezzo al campo Tameze e Duda con Faraoni e Doig sulle corsie esterne, in difesa spazio per Dawidowicz, Hien ed uno tra Magnani Ceccherini. Tra i pali Montipò.

Juventus-Verona, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Duda, Doig; Verdi, Ngonge; Gaich. All. Zaffaroni

Juventus-Verona, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Verona, in programma sabato 1 aprile alle 20.45 all'Allianz Stadium e valevole per la 28esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky il canale di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.