Juventus-Verona, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Vincere per andare all'assalto della zona Champions. Questo l'obiettivo della Juventus, che domenica 6 febbraio, alle 20.45, ospiterà all'Allianz Stadium il Verona nella gara valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri, reduci dallo 0-0 contro il Milan e galvanizzati dall'arrivo in sede di mercato del centravanti Dusan Vlahovic e del centrocampista Denis Zakaria, occupano al momento il quinto posto della classifica con i loro 42 punti, uno in meno dell'Atalanta, che deve però recuperare una gara. Per gli uomini di Allegri, quindi, sarà fondamentale andare a caccia dell'intera posta in palio contro i veneti.

La sfida con gli scaligeri, tuttavia, non si preannuncia come una delle più semplici: il Verona è infatti reduce dalle vittorie contro Sassuolo e Bologna e, sotto la gestione di Igor Tudor, ha dimostrato di potersela giocare alla pari contro tutti.

Juventus-Verona, le probabili formazioni

Massimiliano Allegri, per il match con il Verona, dovrà fare a meno di Bernardeschi (infortunato), Alex Sandro (positivo al Covid) e Locatelli (squalificato), oltre che di Chiesa, per il quale la stagione è già finita dopo il grave infortunio riportato durante la partita contro la Roma. Il tecnico dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Vlahovic subito titolare al centro dell'attacco, sostenuto ai suoi lati da Dybala e Morata. Spazio dall'inizio anche per Zakaria, che completerà il terzetto di centrocampo con Arthur e Rabiot. In difesa coppia centrale formata da De Ligt e Chiellini, con Danilo e De Sciglio a presidiare le corsie laterali. Tra i pali Szczesny.

Juventus-Verona, le scelte di Tudor

Tudor, oltre che di Hongla, impegnato in Coppa d'Africa, dovrà fare a meno degli infortunati Dawidowicz e Frabotta e dello squalificato Simeone. Nel 3-4-2-1 veneto ci sarà spazio per Kalinic (in vantaggio su Lasagna) al centro dell'attacco, con il croato sostenuto alle sue spalle da Barak e Caprari. In mezzo al campo certo del posto Veloso con l'altra maglia contesa da Tameze e Ilic. Sulle corsie esterne Faraoni e Lazovic, mentre in difesa vanno verso una maglia da titolare Casale, Gunter e Ceccherini. In porta Montipò.

Juventus-Verona, le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Arthur, Zakaria, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri

Verona (3-4-2-1): Montipò: Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic. All. Tudor

Juventus-Verona, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Verona sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Ricky Buscaglia, commento tecnico di Massimo Ambrosini.