Juventus-Villarreal, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia del pass per i quarti di finale. La Juventus, reduce dalla vittoria in campionato contro la Sampdoria, ospiterà mercoledì 16 marzo alle 21 all'Allianz Stadium il Villarreal nella gara valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League. Un match in cui i bianconeri, dopo l'1-1 della sfida di andata, dovranno andare a caccia della vittoria per ottenere la qualificazione, dato che da quest'anno, nella competizione, i gol segnati in trasferta non valgono più "doppio".

La Vecchia Signora è oggi rimasta l'unica formazione italiana ancora in corsa, vista l'eliminazione subita nella scorsa settimana dall'Inter per mano del Liverpool: ai nerazzurri, dopo il ko nella gara di andata per 0-2 a San Siro, non è infatti bastata la vittoria per 0-1 ad Anfield per proseguire nel proprio percorso in Champions League.

Juventus-Villarreal, le scelte di Allegri

Allegri, per la gara contro il Villarreal, tornerà ad avere a disposizione Dybala e Chiellini, ma solo quest'ultimo potrebbe trovare spazio fin dal primo minuto andando a comporre la coppia centrale difensiva insieme a De Ligt. La retroguardia, nel 4-4-2 bianconero, sarà poi completata da Danilo a destra e da uno tra Pellegrini ed Alex Sandro a sinistra. In mezzo al campo la coppia Locatelli-Arthur, con Cuadrado ed uno tra Rabiot e Bernardeschi sulle corsie laterali. In attacco il tandem formato da Vlahovic e Morata, con Kean e Dybala pronti a subentrare a gara in corso. Tra i pali Szczesny.

Juventus-Villarreal, le scelte di Emery

Emery, dall'altra parte, dovrà fare a meno di Alberto Moreno, Coquelin e Ruben Pena, mentre dovrebbe tornare a disposizione Gerard Moreno, che dovrebbe però sedersi in panchina. Non al 100% Albiol, che potrebbe comunque partire titolare al fianco di Pau Torres per comporre la coppia centrale di difesa nel 4-4-2 spagnolo. I terzini saranno Foyth a destra e Pedraza a sinistra, mentre la linea di centrocampo sarà formata da Chukwueze, Capoue, Parejo e Yeremi Pino. In attacco pronto Lo Celso per comporre il tandem con Danjuma. In porta Rulli.

Juventus-Villarreal, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata, Vlahovic. All. Allegri

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Yeremi Pino; Lo Celso, Danjuma. All. Emery

Juventus-Villarreal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Villarreal sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video. L'app è disponibile su Smart Tv, su decoder Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco Playstation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) ed i dispositivi Amazon Firr TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini.